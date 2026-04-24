Происшествия 24 апреля 2026 19:31

Депутата заксобрания Петербурга наказали за пропаганду экстремизма

К административной ответственности привлекли Александра Шишлова – главу «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга. Политика оштрафовали за пропаганду экстремистских организаций. Петроградский райсуд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

По информации ТАСС, Шишлова привлекли к ответственности за репост видеоинтервью бывшего председателя «Яблока» Григория Явлинского в мае 2023 года. В интервью упоминалось имя участника экстремистской организации без указания на то, что организация запрещена в РФ и является экстремистской.

#пропаганда #экстремизм #Санкт-Петербург
