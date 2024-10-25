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Депутата во Владимирской области подозревают в использовании рабского труда
Депутата Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области заподозрили в использовании рабского труда. В состав его преступной группы входили еще трое соучастников, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.
«Все члены преступной группы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, преступный умысел возник в 2022 году. По версии обвинения, депутат совместно членами своей группы, состоящей из людей, родившихся в 1984, 1987 и 1989 годах, насильно удерживал троих жителей Собинского района.
Кроме того, с июля по октябрь 2024 года фигурант вместе с членами своей преступной группы незаконно снял со счета одного из жителей города Собинки, являющегося участником спецоперации, более одного миллиона рублей через банкоматы.
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