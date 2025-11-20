Депутата Совета Зеленодольска Николая Бызина уволили досрочно за утрату доверия

В Зеленодольске досрочно прекращены полномочия депутата городского Совета Николая Бызина. Он лишился своего поста в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как установила прокуратура Татарстана, депутат получил взятку в виде четырех земельных участков в поселке Светлое Озеро. Их общая стоимость превышает 1,4 миллиона рублей.

Взамен он способствовал передаче в муниципальную собственность дороги, соединяющей Светлое Озеро с деревней Ивановское.

Помимо этого, в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.