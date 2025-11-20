news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 ноября 2025 15:24

Депутата Совета Зеленодольска Николая Бызина уволили досрочно за утрату доверия

Читайте нас в
Телеграм

В Зеленодольске досрочно прекращены полномочия депутата городского Совета Николая Бызина. Он лишился своего поста в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как установила прокуратура Татарстана, депутат получил взятку в виде четырех земельных участков в поселке Светлое Озеро. Их общая стоимость превышает 1,4 миллиона рублей.

Взамен он способствовал передаче в муниципальную собственность дороги, соединяющей Светлое Озеро с деревней Ивановское.

Помимо этого, в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025