news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 8 ноября 2024 15:52

Депутата Совета сельского поселения ждет суд по обвинению в мошенничестве на 2,8 млн

Скопировать ссылку

Депутата Совета сельского поселения ждет суд по обвинению в мошенничестве на 2,8 миллиона рублей.

В 2018 году, являясь учредителем и руководителем компании «РТК «Агро-Трейд», мужчина заключил договор с руководством иностранной фирмы на покупку 48 голов крупного рогатого скота стоимостью более 2,8 миллиона рублей.

При этом договор он заключил от имени директора компании, подделав его подпись.

Перед получением товара депутат продемонстрировал зарубежным партнерам фотографию липовой платежки, после этого доставил скот в Татарстан и произвел его забой.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100