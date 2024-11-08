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Депутата Совета сельского поселения ждет суд по обвинению в мошенничестве на 2,8 млн
Депутата Совета сельского поселения ждет суд по обвинению в мошенничестве на 2,8 миллиона рублей.
В 2018 году, являясь учредителем и руководителем компании «РТК «Агро-Трейд», мужчина заключил договор с руководством иностранной фирмы на покупку 48 голов крупного рогатого скота стоимостью более 2,8 миллиона рублей.
При этом договор он заключил от имени директора компании, подделав его подпись.
Перед получением товара депутат продемонстрировал зарубежным партнерам фотографию липовой платежки, после этого доставил скот в Татарстан и произвел его забой.
Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.
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