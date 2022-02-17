Депутата из РТ подозревают в аферах с грантом на покупку лошадей

В Татарстане 46-летняя депутат Совета Чистопольского сельского поселения подозревается в мошенничестве.

Как полагает следствие, в 2019 году женщина была главой крестьянского фермерского хозяйства. Тогда в рамках федерального проекта она получила грант в 2,9 млн рублей на увеличение поголовья лошадей до 80 голов, а также для обеспечения объема мяса не менее 9 тонн в год.

Однако деньги женщина потратила на иные цели, а для видимости освоения бюджетных средств, заключила фиктивную сделку по купле-продаже лошадей с супругом – главой другой фермы. А в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ направила несоответствующие действительности документы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.