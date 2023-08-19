Депутата Госдумы РФ от Татарстана угостили в Лисичанске солдатской кашей

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова побывала в пункте приготовления пищи для лисичан.

Вместе с Первым замистителем Администрации Раиса Ильнуром Гариповым, вице-премьером Евгением Варакиным и руководителем татарстанского регионального исполкома партии «Единая Россия» Маратом Самигуллиным Татьяна Ларионова познакомилась с бригадой волонтеров, которые уже около года трудятся на полевой кухне.

Фото: © «Татар-информ»

Добровольцы из Челнов и их помощники из Лисичанска рассказали гостье об условиях, в которых они живут и работают, а также раскрыли секреты приготовления настоящей солдатской каши и показали склады, в которых хранятся продукты питания, что завозят специально для благотворительной миссии из Челнов.

Фото: © «Татар-информ»

В завершении встречи челнинцы угостили своих земляков горячим обедом.

Напомним, волонтеры из Набережных Челнов прибыли в прифронтовой Лисичанск в октябре 2022 года. Ежедневно они обеспечивают горячим питанием около 5 тысяч человек, доставляя кашу в гуманитарные центры и отдаленные населенные пункты пригорода.