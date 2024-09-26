Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова выбрали президентом клуба «Татары Москвы»
В президенты клуба «Татары Москвы» выбрали Депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова. Избрание состоялось на встрече членов сообщества, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.
«Для меня кусочком Татарстана в Москве является Полпредство. Это цементирующий организм. Наш клуб создан для того, чтобы встречаться, общаться, помогать друг другу. У каждого из вас – огромный опыт», - отметил Фаррахов на встрече.
Сообщается, что клуб «Татары Москвы» создали в декабре 2023 года по инициативе замминистра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова и экс-заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова. В его состав вошли чиновники, успешные руководители и предприниматели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»