Депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова выбрали президентом клуба «Татары Москвы»

В президенты клуба «Татары Москвы» выбрали Депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова. Избрание состоялось на встрече членов сообщества, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

«Для меня кусочком Татарстана в Москве является Полпредство. Это цементирующий организм. Наш клуб создан для того, чтобы встречаться, общаться, помогать друг другу. У каждого из вас – огромный опыт», - отметил Фаррахов на встрече.

Сообщается, что клуб «Татары Москвы» создали в декабре 2023 года по инициативе замминистра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова и экс-заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова. В его состав вошли чиновники, успешные руководители и предприниматели.