Депутат Журавлев предложил усилить профилактику уклонения от воинской обязанности

Разрабатываемый в России закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» должен предусматривать проведение профилактических бесед и контроль за гражданами, склонными уклоняться от исполнения воинской обязанности. Об этом изданию «Абзац» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий пояснил, что в идеале функции по информированию населения и последующему контролю могли бы выполнять сотрудники МВД или представители органов власти на местах. По его мнению, к выстраиванию системы патриотического воспитания целесообразно привлекать ветеранов специальной военной операции.

Журавлев отметил, что основной вопрос заключается в определении ответственных за эту работу. Он указал, что в структуре МВД уже существуют подразделения, чья деятельность частично связана с подобными задачами.

В частности, информирование граждан и выявление потенциально неблагонадежных лиц входят в круг обязанностей участковых уполномоченных полиции. Кроме того, к проведению лекций можно привлекать представителей администраций, однако в таком случае речь идет о работе вне их основного рабочего времени.

В целом, по мнению депутата, профилактика не должна носить разовый характер и зависеть от сигналов со стороны общественников, которые, как он подчеркнул, также могут ошибаться в оценке намерений соседей или коллег. Вместо этого он считает необходимым выстроить системную модель патриотического воспитания – от детских садов до высших учебных заведений – с обязательным участием ветеранов СВО.