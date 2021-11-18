Продала «КАМАЗ» за 10 рублей и забыла о 4 гектарах земли: как в РТ борются с коррупцией

Число коррупционных нарушений среди чиновников в Татарстана выросло в полтора раза. Депутаты «забывают» о своих доходах в несколько сотен тысяч рублей и гектарах приобретенной земли. Подробнее о работе по профилактике подобных нарушений в районах и результатах проверок за первые девять месяцев 2021 года – в репортаже ИА «Татар-информ».

За этот год среди госслужащих и муниципальных работников республики было проведено более 280 проверок, по результатам которых выявили 254 нарушения и привлекли к ответственности 242 человека

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

За первые девять месяцев 2021 года количество выявленных нарушений в сфере антикоррупционного законодательства в органах самоуправления Татарстана выросло почти в 1,5 раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, за этот год среди госслужащих и муниципальных работников республики было проведено более 280 проверок, по результатам которых выявили 254 нарушения и привлекли к ответственности 242 человека.

При этом, отметил Рахимов, за аналогичный период прошлого года выявленных нарушений было на порядок меньше – всего 172, к ответственности привлекли 156 человек.

«По качеству проведенных проверок, ровно год назад я говорил о том, что порядка 85-88% из них заканчиваются тем, что людей привлекают к ответственности. В этом году можно говорить о том, что уже 95% всех проверок приносят определенные результаты», – поделился Рахимов.

«Продала трактор за 10 рублей и забыла о 3,7 гектара земли»

Отдельно спикер остановился на проверках руководящего состава республики. В 2021 было проведено 29 таких проверок, 27 человек привлекли к ответственности.

Салават Рахимов: «За текущий год было уволено уже четыре человека в связи с утратой доверия» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Особо обращаю внимание, что за текущий год было уволено уже четыре человека в связи с утратой доверия», — отметил Рахимов.

Он рассказал, что двоих депутатов из Чистополя и Тюлячинского района освободили от должности за то, что те отказались предоставлять сведения о доходах.

В Нижнекамском районе депутат не указал в сведениях о доходах прибыль от предпринимательской деятельности в 300 тыс. рублей, а также умолчал о своем грузовом автомобиле. Женщина-депутат указала, что продала «КАМАЗ» за десять рублей, тогда как его реальная стоимость составляла порядка 250 тыс. рублей. Когда информация вскрылась, депутат попыталась свалить все на техническую ошибку.

«Также человек не указал недвижимое имущество: два земельных участка, один из них 20 соток, другой – 3,7 гектара. Когда ей на это указали, она сказала, что просто забыла. Как можно забыть 3,7 гектара земли – удивительно», – поделился Рахимов.

Он рассказал еще об одном случае: депутат в Зеленодольском районе не указал прибыль в виде процентов от депозитных счетов в размере более 270 тысяч рублей, а также не указал суммы обязательств в размере более 100 млн рублей.

Все четверо депутатов были освобождены от должности, по каждому случаю были приняты соответствующие решения, в том числе Президентом Республики Татарстан, отметил спикер.

«Что касается противодействия коррупции, профилактической деятельности и работы по соблюдению ограничений и запретов, эта работа будет продолжаться и осуществляться в систематическом порядке», – заключил Рахимов.

Назип Хазипов поделился результатами профилактической работы по предотвращению коррупционных правонарушений в Тюлячинском муниципальном районе Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Надо работать на опережение»

Результатами профилактической работы по предотвращению коррупционных правонарушений в Тюлячинском муниципальном районе поделился глава района Назип Хазипов. Он отметил, что пристальное внимание личностям кандидатов на должности в органах самоуправления уделяется еще на этапе их приема на работу. Во время выборов депутатов сельских поселений, участники проходят еще более доскональную проверку.

«Следить за каждым, конечно, невозможно, но стараемся работать на опережение. Эта работа ведется с детского сада, со школьной скамьи, она принесет свои плоды в будущем. Но и сейчас мы работаем в этом направлении достаточно активно», – отметил спикер.

По его словам, в администрации района каждый вторник с 8 до 10 утра идет прием граждан, куда может обратиться со своими вопросами любой желающий. Кроме того, свои жалобы можно оставить в журнале администрации или направить на сайт района, все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Назип Хазипов особенно подчеркнул важную роль работы со СМИ, а также мониторинга групп в социальных сетях. Спикер отметил, что любые жалобы, оставленные в Интернете, также проверяются, что позволяет решать 90% возникающих вопросов на уровне района.

Рамиль Муллин поделился результатами работы отдела по противодействию коррупции Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Ущерб за 2015 год – 40 млн рублей, за 2020 – ноль»

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин поделился результатами работы отдела по противодействию коррупции. По его словам, отдел был создан шесть лет назад и за это время смог добиться значительных результатов.

«У отдела довольно широкие полномочия в части контроля, и это дает определенные результаты. Если смотреть динамику, в 2015 году было выявлено порядка сорока правонарушений, потом шел рост, в 2017 году было 81 правонарушение, а уже в 2020 году – 4 правонарушения, за девять месяцев 2021 года было выявлено всего лишь одно нарушение», – рассказал Муллин.

Больше всего нарушений, по словам главы исполкома, выявляются в части декларирования доходов и имущества. В 2018 году было выявлено 28 подобных нарушений, за девять месяцев этого года всего лишь одно, о нем ранее рассказал Салават Рахимов.

Добиться такой положительной динамики удалось благодаря повышению профессионализма самих руководителей, а также постоянной аналитике существующих и возможных правонарушений, считает Рамиль Муллин.

«Сейчас ущерб минимизирован. По статистике, в 2015 году правонарушений было выявлено на 40 млн рублей, в 2020 – на ноль рублей, за девять месяцев 2021 года также на ноль рублей», – поделился спикер.

Он подчеркнул, что самая важная часть профилактики коррупционных правонарушений заключается в прозрачности и открытости работы сотрудников органов самоуправления.

«Человек, приходя на муниципальную работу, должен понимать, что это публичная должность, и он всегда должен быть честен с народом. Если человек будет знать, что он всегда в зоне видимости, в зоне контроля населения, общественности, он всегда будет в тонусе», – заключил Муллин.

Сергей Столяров отметил, что муниципальные районы всегда могут обратиться в Совет за консультацией по вопросам соблюдения ограничений или заполнения деклараций Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Освободить глав сельских поселений от необходимости предоставлять сведения о доходах?

Заместитель исполнительного секретаря – начальник юридического управления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Сергей Столяров отметил, что муниципальные районы всегда могут обратиться в Совет за консультацией по вопросам соблюдения ограничений или заполнения деклараций.

Столяров поделился, что несмотря на то, что декларирование доходов и расходов является необходимой и действенной мерой в борьбе с коррупцией, к ним поступает много обращений из районов с просьбой освободить глав сельских поселений от этого обязательства.

Отметим, что в настоящее время для депутатов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, действует упрощенный порядок декларирования доходов. Это означает, что представлять сведения о доходах нужно только в том случае, если в отчетный период депутаты совершали крупные сделки на общую сумму, превышающую их доход за три последних года.

«Я, конечно, предвижу, что будут возражения, но я хотел бы обосновать свою позицию. Дело в том, что требования по заполнению деклараций с одной стороны обеспечивают открытость, но с другой, для определенных категорий, в частности для глав сельских поселений, которые часто являются и председателями совета, и руководителями исполкома, заполнение этих деклараций представляет определенную сложность из-за большой загруженности», – считает Столяров.

Спикер предположил, что освобождение глав сельских поселений от обязательств предоставления в ряде случаев сведений о своих доходах, позволит снизить излишнюю нагрузку на них и на контрольные органы, а также будет способствовать формированию сильного депутатского корпуса в сельских поселениях.

«Возможно, с этим не все согласятся, но тем не менее из районов поступают предложения именно такого характера», – заключил Столяров.