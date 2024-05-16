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Депутат Ярослав Нилов: В обществе сейчас в приоритете запрос на справедливость
Сегодня в российском обществе в приоритете запрос на справедливость — так звучал один из двух ключевых моментов выступления председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова на сессии «Государственный аудит — инструмент доверия и открытости власти (Счетная палата)», прошедшей в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2024».
«В своем выступлении обозначил два ключевых вопроса. Во-первых, в обществе сейчас в приоритете запрос на справедливость, что подтверждается многочисленными поступающими письмами и обращениями граждан. Судя по эмоциям, этот запрос продолжает расти», — написал в своем телеграм-канале депутат.
Второй вопрос касался того, как строятся отношения между Госдумой и Счетной палатой. Так, парламентарии, в частности, дают предложения по проведению контрольных мероприятий, отметил Нилов.
«Был рад услышать, что в рекомендации Счетной палаты были включены мои предложения об отказе от ненужных расходов бюджетов всех уровней — те же открытки, дорогие ведомственные подарки. Бессмысленная трата денег, которые лучше направить на социальные нужды — например, на помощь детям участников СВО», — добавил парламентарий.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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