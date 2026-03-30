Депутат Якубовский разъяснил правила перехода с газа на электричество

Отказ от газа в квартире или во всем доме возможен, однако такие изменения требуют согласования и аккуратной работы с инженерными системами. Об этом в разговоре с «RT» заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он пояснил, что при желании отказаться от газа в отдельной квартире собственнику необходимо официально отключить оборудование через газораспределительную организацию и оформить соответствующие изменения.

Самостоятельно перекрывать или демонтировать оборудование нельзя, поскольку такие работы относятся к переустройству помещения и регулируются статьями 25 и 26 Жилищного кодекса РФ. Порядок безопасного обращения с газовым оборудованием, по его словам, установлен правилами, утвержденными постановлением правительства №410.

Говоря о переводе всего многоквартирного дома на электричество, депутат отметил, что это значительно более сложная процедура. Он указал, что в таком случае затрагивается общее имущество дома, включая системы газо– и электроснабжения, поэтому изменения могут рассматриваться как реконструкция.

Для этого требуется решение собственников в порядке статей 44 и 46 Жилищного кодекса РФ, и, как правило, необходимо согласие всех владельцев помещений. При этом ключевым остается вопрос технической возможности.

Якубовский также подчеркнул, что большинство домов, изначально спроектированных с газоснабжением, не рассчитаны на массовое использование электрических плит. Требования к нагрузкам и электроснабжению закреплены в действующих строительных нормах, и без увеличения мощности переход на электричество либо невозможен, либо небезопасен.

Отдельно депутат обратил внимание на ответственность за самовольные действия. По его словам, самовольное переустройство влечет ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, а нарушение правил безопасного использования газового оборудования – по статье 9.23 КоАП РФ.

Он добавил, что переход на электричество возможен только при наличии технической готовности и соблюдении всех требований, а попытки ускорить процесс в обход правил создают риски для всех жителей дома.