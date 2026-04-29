Депутат Якубовский рассказал о рисках при пропуске оплаты ЖКУ

Пропуск срока оплаты жилищно-коммунальных услуг может привести к накоплению долга и в дальнейшем – к судебному взысканию. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский.

По его словам, при возникновении просрочки гражданам важно не затягивать и по возможности сразу погасить задолженность либо урегулировать ее с управляющей организацией.

«Закон здесь исходит из разумного баланса. Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависит содержание дома, работа сетей, расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но и гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа», – пояснил Якубовский.

Парламентарий напомнил, что пени начинают начисляться не сразу после возникновения долга.

«Первые 30 дней дают возможность закрыть долг без дополнительных начислений. Но если ситуацию затянуть, то задолженность начнет расти. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание», – отметил депутат.

Якубовский также добавил, что при спорных начислениях необходимо запрашивать расшифровку платежей и сверять показания счетчиков, тарифы и перерасчеты. Все обращения он рекомендовал фиксировать письменно через ГИС ЖКХ, личный кабинет или управляющую организацию.

По его словам, при невозможности оплатить всю сумму сразу важно заранее обратиться к поставщикам услуг и согласовать график погашения долга, чтобы избежать дальнейших санкций.