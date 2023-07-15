Депутат Хинштейн: Сотрудники ОМОН не имеют отношения к рейду в подмосковной мечети

Сотрудники ОМОН и других подразделений Росгвардии не привлекались для проведения рейда в мечети в городе Дзержинске Московской области, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил силовиков в провокации и поручил разобраться в инциденте.

«Сотрудники ОМОН, как и других подразделений Росгвардии, не имеют никакого отношения ко вчерашнему рейду в мечеть в подмосковном Дзержинском. Росгвардия к этим мероприятиям не привлекалась», – написал Хинтшейн в своем телеграм-канале.

Кадыров ранее прокомментировал эту ситуацию и заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира», — написал он.

Видео, на котором люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома, ранее опубликовали в телеграм-каналах. Сообщалось, что рейд прошел во время пятничной молитвы 7 июля.