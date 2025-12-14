Депутат Хамзаев предложил запретить продажу детского шампанского

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову обращение с предложением запретить продажу в России продукции под названием «детское шампанское». Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий заявил, что последовательно выступает против существования такого продукта. По его мнению, алкоголь опасен для здоровья в любом количестве, а само понятие шампанского относится исключительно к взрослым напиткам.

В обращении отмечается, что шампанское – это алкогольный продукт, происходящий из французской провинции Шампань, и «по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей».

По словам депутата, «такие формулировки, как "пиво без градусам или "вино без алкоголя", по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу, которая формирует у детей ложную "безопасность" употребления спиртного».