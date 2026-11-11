Депутат Хамитов раскритиковал идею продавать алкоголь через «Почту России»

Госдума в первом чтении рассмотрели законопроект о дистанционной продаже российского вина через интернет, легализующий онлайн-торговлю алкоголем. Предлагается продавать спиртное через «Почту России». Депутат Госдумы от Татарстана Амир Хамитов в беседе с «Татар-информом» заявил, что голосовал против инициативы.

«Мы выступаем категорически против принятия законопроектов о дистанционной продаже российского вина через интернет и голосовали «против». Считаем, что предлагаемый эксперимент создает опасный прецедент и фактически открывает путь к расширению онлайн-торговли алкогольной продукцией. Причем речь идет не просто о техническом изменении порядка продажи, а о пересмотре одного из важных ограничений государственной политики в сфере регулирования алкогольного рынка», – сказал он.

По его словам, авторы инициативы объясняют необходимость эксперимента поддержкой отечественного виноделия, и он полностью поддерживает развитие российского виноградарства и виноделия, которому нужны инвестиции, современное оборудование, доступ к рынкам сбыта и меры господдержки. «Но почему для решения этих задач нужно делать алкоголь более доступным для потребителей? Поддержка производителя не должна автоматически означать расширение возможностей продажи спиртного. Особые вопросы вызывает механизм предлагаемого эксперимента», – добавил Хамитов.

По словам депутата, продажа вина будет идти через специализированный сайт «Почты России», а сама компания получит возможность хранить алкогольную продукцию, принадлежащую продавцам, без отдельной лицензии. Фактически государственная инфраструктура привлекается к организации нового канала реализации алкоголя – по мнению Хамитова, это неправильный подход: «Почта России» должна развивать социальные и государственные сервисы, а не становиться участником дистанционной торговли спиртным.

Он также усомнился в том, что риски продажи алкоголя несовершеннолетним будут минимизированы благодаря Единой системе идентификации и аутентификации. «Электронная проверка возраста человека, который оформляет заказ, сама по себе не гарантирует, что вино в итоге получит именно он. Кто будет контролировать фактического получателя? Как исключить передачу заказа несовершеннолетнему? Пока на эти вопросы нет исчерпывающих ответов, говорить о безопасности подобного эксперимента преждевременно. Кроме того, настораживает возможность расширения территории эксперимента решением Правительства: сегодня это Москва и Московская область, но в дальнейшем география может быть увеличена», – подчеркнул Хамитов.

Он напомнил, что алкогольная зависимость остается серьезной проблемой для многих российских семей: за статистикой потребления стоят разрушенные отношения, проблемы со здоровьем, финансовые трудности и судьбы детей. По его словам, государство должно снижать риски алкоголизации населения, а не создавать дополнительные способы приобретения спиртного. Хамитов убежден, что развитие виноделия и защита здоровья граждан не должны противопоставляться: помогать производителям можно через поддержку виноградарских хозяйств, инфраструктуру, модернизацию, продвижение продукции, винный туризм и экспорт.

«Поэтому мы не поддерживаем ни законопроект, создающий правовую возможность для проведения подобных экспериментов, ни сам законопроект о дистанционной продаже вина через сайт «Почты России». Нельзя подменять государственную политику по защите здоровья граждан интересами расширения рынка. Удобство покупки и коммерческие показатели не могут быть важнее здоровья людей и безопасности семей», – заключил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин снял законопроект с обсуждения в первом чтении из-за отсутствия профильных министров – Оксаны Лут (Минсельхоз) и Максута Шадаева (Минцифры).