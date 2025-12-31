Депутат Хамитов предупредил об опасности катания на коньках по диким водоемам

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал граждан отказаться от катания на коньках по необорудованным природным водоемам. Его слова приводит «ТАСС».

Парламентарий объяснил, что выход на дикий лед сопряжен с серьезными рисками из-за неравномерной толщины покрытия. По его словам, поверхность озер и рек становится непредсказуемой из-за подводных ключей, течения и мусора на дне.

Амир Хамитов настоятельно рекомендовал выбирать для досуга исключительно официальные, специально подготовленные площадки и места массового катания, где специалисты регулярно проверяют состояние льда. Депутат подчеркнул, что игнорирование этих правил угрожает личной безопасности как взрослых, так и детей, и отметил, что в этом вопросе лучше перестраховаться, чем столкнуться с трагическими последствиями.