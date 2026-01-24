Депутат Хамитов предложил компенсировать такси сотрудникам в сильные морозы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Амир Хамитов выступил с инициативой обязать работодателей оплачивать сотрудникам поездки на такси от дома до работы и обратно в период сильных морозов, если присутствие на рабочем месте требуется в очном формате. Его слова приводит «РИА Новости».

Он обратил внимание на то, что во многих регионах температура ниже минус 25 градусов является привычным явлением, а дорога на работу в таких условиях может представлять реальную угрозу для здоровья.

По мнению парламентария, если работодатель настаивает на личном присутствии сотрудника, такие требования должны сопровождаться дополнительными мерами защиты. В качестве одной из них Хамитов предложил компенсацию безопасного проезда, в том числе оплату такси в обе стороны.

Депутат отметил, что подобный подход позволяет более справедливо распределить ответственность между работодателем и работником и снизить риски для сотрудников.

Кроме того, Хамитов считает необходимым предоставлять возможность удаленной работы при экстремально низких температурах. По его словам, речь идет не о комфорте, а о безопасности и здравом смысле.

Он также подчеркнул, что современные цифровые технологии дают многим специалистам возможность эффективно выполнять свои обязанности дистанционно, а гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам как работников, так и работодателей.