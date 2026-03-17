Депутат Выборный призвал запретить продажу игрушечного оружия, неотличимого от боевого

Продажу игрушечного оружия, которое внешне невозможно отличить от настоящего, стоит запретить в России. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить ответственность за хулиганские действия с использованием таких предметов. Об этом он сообщил ТАСС.

Комментируя произошедший в Москве инцидент, когда территорию одного из жилых комплексов оцепили из-за подозрительных предметов, позже оказавшихся муляжами гранат, депутат отметил, что более разумным решением, чем полный запрет подобных изделий, могло бы стать усиление ответственности за действия с ними, если они нарушают общественный порядок.

По словам парламентария, также можно рассмотреть введение запрета на производство и продажу игрушек и сувениров в форме оружия, которые внешне не отличаются от боевого. Производителей, по его мнению, следует обязать делать муляжи максимально непохожими на настоящее оружие – например, окрашивать их в определенные яркие цвета, такие как оранжевый, или использовать прозрачные материалы.

Другой вариант – добавлять в конструкцию явные признаки, позволяющие сразу понять, что предмет не является настоящим оружием.

Выборный подчеркнул, что если человек сознательно оставляет муляж гранаты в людном месте с целью вызвать панику, его следует привлекать к ответственности по конкретной статье, например за хулиганство. Он отметил, что такие действия вызывают не только панику, но и приводят к расходованию ресурсов спецслужб, эвакуации людей и могут срывать работу предприятий.

Депутат также указал, что каждый ложный вызов отвлекает значительные силы полиции и спасателей. По его словам, злоумышленники могут использовать муляжи для отвлечения внимания или создания видимости террористической угрозы, что способно парализовать работу целых районов. В связи с этим парламентарий считает проблему актуальной и требующей решения.