Депутат Вольфсон ознакомился с татарстанскими сеткометами для бойцов

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон ознакомился с работой системы перехвата беспилотников, созданной инженерами из Татарстана. О разработке он рассказал в своих социальных сетях, согласно официальному порталу партии.

По словам парламентария, речь идёт о гибридных сеткометах, которые можно устанавливать на FPV-дроны или применять как ручное устройство со специальной спусковой рукояткой с земли. В ближайшее время систему планируют запустить в серийное производство.

Вольфсон пояснил, что главное преимущество разработки — сохранность техники противника. В отличие от огнестрельного оружия, которое превращает дорогой дрон в бесполезный мусор, сеть блокирует винты, оставляя электронную начинку невредимой. Такие трофеи можно перепрошить и использовать в своих целях, что особенно ценно с учётом их высокой стоимости.

Систему уже продемонстрировали военнослужащим в зоне специальной военной операции. По словам депутата, разработка получила положительные отзывы, но требует испытаний в боевых условиях. В связи с этим Вольфсон заказал пробную партию дронов с сеткометами, ручных пусковых систем, а также станцию-ретранслятор для усиления сигнала. Посылка отправится бойцам в ближайшее время.