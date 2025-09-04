Депутат Вавилов: Горжусь, что я лауреат премии Раиса Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Быть лауреатом премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан почетно. Премия окрыляет, дает импульс работать еще лучше на благо республики. Об этом заявил сегодня председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.

«Горжусь тем, что мне в числе первых вручили эту премию. Как руководитель НКО хочу сказать, что премия Раиса РТ окрыляет всю команду, дает стимул работать еще лучше на благо республики, вдохновляет. После получения премии мы не остановились на достигнутом, пошли вперед, построили второй хоспис «Наташа», – рассказал он.

По данным Вавилова, сейчас в хосписе находятся 75 пациентов, уже более 800 человек получили паллиативную помощь.

«Нужно стремиться получить премию, она дается за хорошие дела и проекты организациям и людям, работающим на благо республики. <…> Я горжусь тем, что лауреат премии Раиса РТ», – добавил Вавилов.

Прием документов на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан завершается 29 сентября. Документы принимаются в Общественной палате РТ.