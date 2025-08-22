Вассерман поддержал сокращение изучения обществознания в школе

Фото: сайт партии СРЗП

Член комитета Госдумы по просвещению, историк и публицист Анатолий Вассерман поддержал сокращение объема изучения обществознания в российских школах. Своим мнением он поделился с журналистом «Татар-информа».

Ранее сообщалось, что в школах России сокращают время преподавания обществознания. В 6–7-м классах предмет уберут, в 8–9-м классах сократят вдвое. Освободившееся время отдадут на изучение истории, объем увеличат в 1,5 раза, а также добавят модуль о СВО и традиционных ценностях.

«Предмет «Обществознание» во многом вторичен. Большая часть того, что проходили в рамках этого предмета, – это фактически то же самое, что проходят по истории и литературе. Поэтому есть смысл отказаться от обществознания и усилить курсы тех дисциплин, которые этим курсом хотят заменить», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что учебники истории под редакцией Владимира Мединского дают правильный и здравый взгляд на текущие события с оглядкой на всю отечественную историю.

«Что касается учебников, то да, Мединский – хороший историк и публицист. Он исследует в истории в первую очередь то, что тесно связано с современными нашими обстоятельствами. Именно поэтому учебники под редакцией Мединского дают правильный, здравый взгляд на текущие наши события, они позволяют лучше их понимать с оглядкой на всю отечественную и мировую историю», – резюмировал публицист.