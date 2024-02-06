Депутат Украины пошутил над Зеленским: «Кто же у нас руководство страны?»

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко у себя в соцсетях пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским. Шутка относится к недавнему заявлению украинского лидера о необходимости «перезагрузить властей».

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить – а кто же у нас "руководство страны"?!» – приводит цитату РИА Новости.

Напомним, недавно Зеленский сказал журналистам, что задумывается о замене некоторых руководителей государства. При этом речь идет не только о военной сфере. По его словам, стране нужна «перезагрузка и новое начало» во всей группе управления.

Отметим, что на весну 2024-го были запланированы выборы президента Украины. Однако местные власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому голосование проводить не будут.

Также в последнее время ряд СМИ пишут о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. По некоторым данным, Зеленский предложил ему должность советника властей, хотя ранее предлагалось и стать секретарем СНБО Украины.