Депутат Тутова рассказала о новых мерах поддержки молодых семей

Меры поддержки семей с детьми продолжают развивать в регионах России. В их числе – комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь, бесплатные пункты проката детских товаров и выплаты молодым семьям. Об этом сообщила член комитета Госдумы по просвещению, руководитель общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова в беседе с «Парламентской газетой».

Она рассказала, что в ряде регионов уже действуют подобные меры поддержки, а педагогическое образование родителей постепенно становится частью государственной образовательной политики.

По словам депутата, если раньше подготовка к родительству считалась исключительно личным или семейным делом, то сейчас этот вопрос все больше включается в государственную социальную и образовательную повестку.

Тутова также напомнила, что в 2026 году в России стартует федеральный проект «Школа будущих родителей» для студентов вузов. Программа будет направлена на формирование семейных ценностей и развитие родительских навыков. В курс войдет обучение уходу за детьми, а занятия будут проводить практикующие специалисты – педиатры, психологи и репродуктологи.

Она отметила, что психологическая готовность к родительству так же важна, как и практические навыки, поэтому будущим родителям необходима системная поддержка на всех уровнях.

Кроме того, парламентарий обратила внимание на то, что школы и семьи сегодня все активнее взаимодействуют друг с другом. По ее словам, образовательные учреждения чаще вовлекают родителей в воспитательный процесс, однако эту работу еще предстоит выстроить более системно.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».