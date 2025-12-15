Депутат Тумусов высказался против запрета детского шампанского

Детское шампанское не стоит запрещать продавать в России, потому что данный напиток не содержит алкоголя. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее в Госдуме начали обсуждать вопрос об ограничении на продажу безалкогольных напитков, имитирующих алкоголь, в частности детского шампанского и безалкогольного пива. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

«Зачем запрещать продавать детское шампанское? Оно же безалкогольное. Это тот же лимонад», – сказал собеседник агентства.

Он также скептически отнесся к мнению о том, что такие напитки формируют вредные привычки и преждевременно вызывают у детей интерес к алкоголю, копируя «взрослые ритуалы».

«У каждой медали есть две стороны. С одной, дети действительно повторяют взрослые ритуалы, употребляя напитки на торжественных мероприятиях. Однако с другой стороны, тем самым ребенка приобщают к культуре, например, говорить тосты. Что такое тост? Это когда человек говорит разные пожелания, адресованные другому человеку. Данная традиция – просто часть культуры. В данном ритуале нет ничего плохого. И это не значит, что в бокале должен быть налит именно алкоголь. Произносящему тост ничего не мешает выпить после речи и простую воду», –резюмировал парламентарий.