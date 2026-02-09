news_header_top
СВО 9 февраля 2026

Депутат Тукаевского района оказал поддержку бойцу батальона «Алга» в отпуске

Депутат из Тукаевского района и общественный активист Валерий Тигр продолжает поддерживать участников специальной военной операции – и на передовой, и в тылу. Помощь может прийти в самый неожиданный момент: даже обычная улица становится местом встречи фронта и тыла.

На днях в Набережных Челнах Валерий Тигр заметил на одной из машин знакомую наклейку батальона «Алга» и не смог пройти мимо. За рулем оказался боец с позывным Добрыня, находящийся в краткосрочном отпуске. Военнослужащий с 2022 года находится на линии фронта. Депутат пообщался с бойцом, расспросил о службе и передал необходимую помощь.

Добрыня получил медикаменты, а также гуманитарный груз от земляков: индивидуальную коробку для бойца от челнинской группы «Шьем для наших», сухие супы и чаи, подготовленные Гульназ Зариповой и ее семьей из поселка Нефтебаза.

«Для нас каждый защитник – родной. Если вижу своего – всегда подойду, поддержу, спрошу, что нужно. Это не работа, это долг», – отметил Валерий Тигр.

Подобные встречи – продолжение большой и системной помощи, которую депутат оказывает фронту. С 2022 года Валерий Тигр на собственные средства приобрел и передал бойцам 46 автомобилей, а также пит-байки, коптеры и другое необходимое оборудование. Его поддержка стала примером настоящей гражданской ответственности и живой связи между тылом и передовой.

Фото и видео предоставлены Валерием Тигром.

#СВО
