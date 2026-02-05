Депутат Топилин посетил Апастовский район и оценил работу местного тепличного хозяйства

Фото предоставлено пресс-службой Максима Топилина

Апастовский район Татарстана посетил депутат ГД РФ, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе парламентария.

В рамках визита он познакомился с хозяйством предпринимателя Лилии Зайнуллиной, которая уже более 15 лет занимается тепличным производством. Общая площадь ее сельхозугодий составляет 6,5 га, из которых 3,2 га занимают теплицы. В зависимости от сезона здесь выращивают овощи и однолетние цветы. Продукция реализуется в Татарстане, а цветы поставляют в Тюмень, Ульяновск, Димитровград, Ижевск и города Чувашии.

Ранее преподаватель татарского языка, Лилия Зайнуллина активно участвует в государственных программах, совершенствует технологии и расширяет производство. В свою очередь республика проложила дорогу к теплицам, что сокращает расходы и повышает доступность продукции.

Фото предоставлено пресс-службой Максима Топилина

«Возможности для создания и развития бизнеса заложены в Народной программе партии «Единая Россия», которая активно поддерживает малый и средний бизнес через внедрение новых мер, включая гранты, льготные кредиты и снижение административных барьеров. Лилия Зайнуллина – человек дела. Желаю процветания ей и всей команде профессионалов!» – отметил Топилин.

Кроме того, парламентарий принял участие в торжественном заселении 24-квартирного дома для работников бюджетной сферы, молодых семей, детей-сирот и участников программы «Арендное жилье». В пресс-службе отметили, что повышение обеспеченности жильем граждан входит в задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».