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Экономика 29 февраля 2024 16:52

Депутат Топилин о послании Путина: Было невозможно представить, что МРОТ так вырастет

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Депутат Топилин о послании Путина: Было невозможно представить, что МРОТ так вырастет
Максим Топилин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще около 5-10 лет назад никто не ожидал, что минимальный размер оплаты труда в России может так вырасти, заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Напомним, что сегодня в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поставил задачу до 2030 года увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей.

«Особое внимание хочу уделить МРОТ, который с 2020 года вырос в полтора раза, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тыс. рублей. А ведь буквально 5-10 лет назад это было сложно представить! Параллельно развиваются промышленные предприятия, малый и средний бизнес, где в последний год прибавилось количество молодых предпринимателей», – рассказал депутат «Татар-информу».

Топилин также призвал всесторонне поддерживать участников СВО и их семьи, ведь сейчас «вся страна трудится во имя победы». По его словам, российский экономический сектор на деле показал свое умение противостоять всем вызовам и невзгодам.

«Считаю, что это одна из основных задач. Так, наши бойцы защищают страну в зоне СВО, и [необходимо] всесторонне поддержать их и их семьи. И государство будет выполнять эти обязательства. Наша экономика уже проявила гибкость и устойчивость, к тому же развивается активными темпами. Посмотрите, сколько новых национальных проектов объявил Президент. Ведь, как отметил Владимир Владимирович, без сильной и суверенной России никакой миропорядок невозможен», – подчеркнул депутат.

#Максим Топилин #Послание Президента-2024 #Владимир Путин #экономика #повышение мрот #нацпроекты #национальные проекты
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