Депутат Ткачев предложил оценивать работу полиции через QR-код на Госуслугах

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с инициативой внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции через QR-код с использованием портала «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий выразил мнение о необходимости принять ряд экспериментальных мер для повышения доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер он считает введение системы оценки деятельности сотрудников полиции через приложение «Госуслуги».

По замыслу депутата, после взаимодействия с полицейским гражданин сможет отсканировать QR-код, размещенный на форме сотрудника, и поставить оценку его работе по пятибалльной шкале.

Антон Ткачев подчеркнул, что подобная система позволит честным и эффективным сотрудникам получать заслуженное признание. Регулярно получая положительные отзывы, полицейские смогут претендовать на премии и ускоренный карьерный рост, что, по мнению депутата, сделает службу в полиции более привлекательной и повысит мотивацию работников. Такая практика создаст у сотрудников четкие стимулы для повышения качества работы и профессионального развития, а также улучшит взаимодействие с гражданами.

Депутат отметил, что оценка деятельности будет объективной и будет базироваться на реальных показателях, что поспособствует принятию более справедливых кадровых решений и уменьшит количество конфликтных ситуаций.

Предлагается реализовать данную систему сначала в формате эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку именно в этих регионах уровень доверия к полиции ниже среднего по стране.