Депутат Свищев: соседи имеют право на защиту от табачного дыма

Жители многоквартирных домов имеют право на защиту благоприятной окружающей среды, если табачный дым с соседнего балкона или из квартиры соседа доставляет им дискомфорт. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, распространенное мнение «моя квартира – моя крепость» имеет границы – крепость заканчивается там, где начинается нос соседа. Если табачный дым проникает к другим жильцам, это уже нарушение их прав. Конституция РФ гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду.

Свищев отметил, что Жилищный кодекс обязывает собственников жилья соблюдать права соседей, а Верховный суд неоднократно подтверждал право граждан на среду, свободную от табачного дыма, даже если источник – соседняя квартира.