Депутат Свищев призвал запретить участие детей в рекламе фастфуда

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что подготовил для внесения в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на рекламу фастфуда, снеков и сладких газированных напитков с использованием образов детей, а также анимационных персонажей, ориентированных на несовершеннолетнюю аудиторию. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суть инициативы заключается в полном запрете детских образов в рекламе продукции с повышенным содержанием сахара, соли и жиров – в соответствии с критериями Роспотребнадзора. Такая реклама не сможет включать изображения или видеоролики с участием несовершеннолетних, в том числе мультипликационных героев, явно обращенных к детям.

По словам парламентария, законопроект направлен на устранение существующей лазейки, когда производители фастфуда и снеков используют «семейные» сцены, игрушки и визуальные приемы для косвенного воздействия на детей, обходя критическое восприятие со стороны родителей.

Дмитрий Свищев отметил, что инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с раннего возраста, когда пищевые привычки только складываются.

Поводом для разработки законопроекта, по его словам, стали тревожные данные Роспотребнадзора и Минздрава России, указывающие на стремительный рост детского ожирения и заболеваний, связанных с неправильным питанием.

Депутат подчеркнул, что рекламные ролики, в которых счастливые дети едят гамбургеры или с радостью открывают упаковки чипсов, формируют у подрастающего поколения искаженные пищевые установки, подменяя ценность здоровья кратковременным удовольствием.

Свищев также обратил внимание, что речь идет не о полном запрете рекламы как таковой, а о недопустимости манипуляций детским сознанием. По его мнению, противоречие между пропагандой спорта и здорового образа жизни и одновременным допуском рекламы вредной еды, ориентированной на детей, подрывает усилия государства в сфере демографии и охраны здоровья.

Он считает, что забота о будущем нации должна начинаться с формирования безопасного и честного информационного пространства вокруг детей.