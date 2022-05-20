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Ру Тат
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Спорт
20 мая 2022  14:10
Cергей Гаврилов

Депутат Свищев призвал Казань выставить счет FINA за понесенные убытки

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что организаторы несостоявшегося  чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани должны потребовать компенсировать убытки. Депутат напомнил, как здорово в Казани проводят такие соревнования.

«Самые красивые чемпионаты по водным видам спорта проходили в Казани, это отметили все. Организация была на высшем уровне, лучший чемпионат мира в истории водных видов спорта. Австралия является водным регионом, там развита эта инфраструктура.

Считаю, что международная федерация этим решением выстрелила себе в ногу, подорожания будут, очевидно. В Австралию лететь дорого, не думаю, что они смогут провести соревнования на таком же уровне, как россияне, все будет скромненько», – цитирует Свищева «Матч-ТВ».

Также политик посоветовал казанцам выставить счет FINA за понесенные от переноса убытки. «Нужно посчитать все убытки, которые мы понесли, и выставить коллегам счет. Попытаться отбить деньги, которые вложили в организацию. Почему мы им все должны дарить? Была заявочная компания, мы ее выиграли», – сказал Свищев.

#водные виды спорта #фина #санкции Запада
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