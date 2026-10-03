Депутат Свищев объяснил, как избежать повышенной платы за холодную воду

Жильцы, у которых есть техническая возможность установить счетчик холодной воды, но они этого не сделали, платят за воду втрое больше установленного норматива с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам депутата, повышающий коэффициент для холодной воды увеличили до трех. При этом для горячей воды и электроэнергии коэффициенты остались прежними.

Свищев отметил, что установка счетчика позволяет не только снизить расходы, но и избежать несправедливых начислений. Прибор учета помогает точно определить объем потребленной воды, тогда как при его отсутствии плату рассчитывают по нормативу, который может значительно превышать фактическое потребление.

Если жильцу начисляют плату по нормативу, хотя счетчик установлен, стоит проверить срок его поверки. Для приборов учета горячей воды он составляет четыре года, для холодной – шесть лет. Дату можно найти в паспорте счетчика или квитанции.

После поверки показания прибора снова начнут учитывать при расчетах, и собственник сможет платить за воду по фактическому потреблению.

Свищев пояснил, что даже если срок поверки пропущен, у жильцов есть время исправить ситуацию. В первые три месяца плату начисляют исходя из среднемесячных показаний, а норматив применяют только с четвертого месяца. Поэтому депутат посоветовал не откладывать поверку, отметив, что счетчик помогает избежать лишних расходов.

При этом в некоторых случаях установить прибор учета технически невозможно. Например, такая ситуация может возникнуть в ветхих домах с изношенными коммуникациями.

По словам Свищева, в этом случае необходимо составить акт обследования с участием управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Документ подтвердит невозможность установки счетчика, и тогда повышающий коэффициент к жильцам применять не будут.