news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 августа 2025 16:55

Депутат Свинцов призвал ограничить распространение телешоу «Битва экстрасенсов»

Читайте нас в
Телеграм

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов» разлагает мораль в обществе, поскольку такие передачи подменяют духовные ценности «эзотерическими фокусами». В связи с этим он призвал постепенно ограничить распространение подобного контента.

«Это элемент разложения морали, потому что там подменяются духовные ценности вот этими эзотерическими фокусами. Это же все происходит по сценарию», — цитирует депутата NEWS.ru.

Также Свинцов подчеркнул, что такие телепередачи искажают алгоритмы восприятия реальности. Как отметил депутат, на сегодняшний день и без «Битвы экстрасенсов» есть много факторов, которые разрушают традиционные культурные ценности, историческую память и систему воспитания.

Парламентарий добавил, что в России нужно выстроить систему воспитания здорового общества. В противном случае люди начнут деградировать, как европейцы, резюмировал Свинцов.

#битва экстрасенсов #ограничение #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025