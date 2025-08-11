Депутат Свинцов призвал ограничить распространение телешоу «Битва экстрасенсов»

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов» разлагает мораль в обществе, поскольку такие передачи подменяют духовные ценности «эзотерическими фокусами». В связи с этим он призвал постепенно ограничить распространение подобного контента.

«Это элемент разложения морали, потому что там подменяются духовные ценности вот этими эзотерическими фокусами. Это же все происходит по сценарию», — цитирует депутата NEWS.ru.

Также Свинцов подчеркнул, что такие телепередачи искажают алгоритмы восприятия реальности. Как отметил депутат, на сегодняшний день и без «Битвы экстрасенсов» есть много факторов, которые разрушают традиционные культурные ценности, историческую память и систему воспитания.

Парламентарий добавил, что в России нужно выстроить систему воспитания здорового общества. В противном случае люди начнут деградировать, как европейцы, резюмировал Свинцов.