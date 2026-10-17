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Общество 17 октября 2026 08:33

Депутат Стенякина рассказала, кто может взять льготную ипотеку под 3%

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Работники сельского хозяйства и социальной сферы на селе, а также проживающие там участники СВО и их жены могут взять льготную ипотеку под 3%. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

По ее словам, в стране принята и действует госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется Минсельхозом России. Она направлена на повышение уровня жизни на селе и увеличение числа благоустроенных жилых помещений на сельских территориях. Льготную ипотеку под 3% могут получить россияне, которые живут и работают на селе.

Стенякина отметила, что льготная сельская ипотека – один из хороших механизмов, благодаря которому специалист, работающий на селе, может построить или приобрести жилье для себя и своей семьи.

Депутат рассказала, что условия сельской ипотеки позволяют приобрести дом или квартиру в сельских поселениях, рабочих поселках и поселках городского типа, небольших городах (до 30 тысяч жителей), опорных населенных пунктах с активно развивающейся инфраструктурой. Кредит выдадут на срок до 25 лет, и он может покрывать до 80% стоимости покупки или строительства жилья.

По словам Стенякиной, первоначальный взнос покупатель вносит сам, но государство помогает и в этом. Например, для первого взноса можно использовать средства материнского капитала или субсидию, которая положена семье в рамках другой меры соцподдержки. Разобраться с этими тонкостями помогут в банках – участниках программы при подаче заявки на сельскую ипотеку.

Парламентарий напомнила еще об одном важном условии: получить льготный ипотечный кредит могут граждане, которые работают в сельском хозяйстве или социальной сфере на селе. Она перечислила категории: сельские учителя и врачи, фермеры и соцработники, сотрудники ДК, библиотек и музеев, тренеры, ветеринары. Еще одна категория – участники СВО и их жены. По словам депутата, есть общее требование для заявителей: проработать в перечисленных сферах еще пять лет после оформления ипотеки, но на защитников, их жен и вдов это условие не распространяется.

#льготная ипотека
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