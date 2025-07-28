Депутат Стенякина объяснила, кто имеет право на досрочную пенсию

Работники тяжелых и особо вредных производств, жители Крайнего Севера, матери с большим трудовым стажем и пенсионными баллами, а также представители ряда профессий могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию в России. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, ее слова приводит РИА Новости.

Женщины, занятые на особо вредных производствах (например, в угольной промышленности, металлургии, нефтепереработке), могут завершить трудовую деятельность в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины – в 50 лет при 20-летнем стаже. Для отраслей, отнесенных к тяжелым, этот порог составляет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при трудовом стаже в 20 и 25 лет соответственно.

Стенякина подчеркнула, что граждане, работающие на Крайнем Севере, могут уйти на пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если отработали на этих территориях необходимый срок. Так, мужчинам нужно не менее 15 лет работы на Севере (или 20 лет в приравненных регионах) и не менее 25 лет общего стажа.

Для женщин требования по стажу на территории такие же, а общий стаж должен быть не менее 20 лет. В случае наличия двух и более детей для женщин эти требования немного смягчаются: достаточно 12 лет северного стажа или 17 лет – в приравненных регионах.

Также, как отметила депутат, право на досрочную пенсию имеют медицинские работники, учителя и артисты. Однако им выплачивают пенсию лишь спустя пять лет после достижения требуемого стажа. Например, медикам нужно отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. Учителям достаточно 25 лет педагогической деятельности, а артистам – от 15 до 30 лет в зависимости от характера их сценической работы.

Стенякина также напомнила, что женщины, родившие трех и более детей и накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, имеют право выйти на пенсию досрочно. Для трех детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, для четырех – до 56 лет, а для пяти и более – до 50 лет.

При этом дети должны быть воспитаны матерью в течение не менее восьми лет. Эти же нормы распространяются на усыновителей, но не действуют при лишении родительских прав или отмене усыновления.

Кроме того, причиной досрочного выхода на пенсию может стать инвалидность вследствие военной травмы. В этом случае мужчины могут завершить трудовую деятельность в 55 лет, а женщины – в 50 при наличии страхового стажа в 25 и 20 лет соответственно.

Инвалиды по зрению I группы имеют право на досрочную пенсию с 50 лет (мужчины) и с 40 лет (женщины), если проработали 15 и 10 лет соответственно. Один из родителей ребенка-инвалида также может выйти на пенсию раньше: отец – в 55 лет при стаже в 20 лет, мать – в 50 лет при 15-летнем стаже.

Также право на досрочную пенсию имеют опекуны детей с инвалидностью: пенсионный возраст для них снижается на год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на пять лет. При этом мужчина может выйти на пенсию с 55 лет, а женщина – с 50, если соблюдены требования по стажу и пенсионным баллам.