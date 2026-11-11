Депутат Стенякина назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, поскольку в каждом из этих месяцев при стандартной пятидневной неделе будет по 22 рабочих дня. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По ее словам, при выборе дат отдыха следует учитывать число рабочих дней в календарном месяце: в перечисленные месяцы разница между зарплатой и отпускными будет минимальной. Стенякина объяснила, что зарплата рассчитывается по количеству рабочих дней в месяце, а отпускные – по среднему заработку за последние 12 месяцев и числу календарных дней отпуска. Поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый рабочий день, и, уходя в отпуск в такой период, сотрудник может потерять в доходе.

Наименее выгодно в 2027 году оформлять отдых в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19), ноябре (20), добавила парламентарий.