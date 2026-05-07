Депутат Стенякина напомнила о компенсациях зарплаты за майские праздники

Сотрудники со сдельной или почасовой оплатой труда в мае могут получить зарплату ниже обычной из-за большого количества праздничных дней. При этом работодатели обязаны выплачивать им дополнительное вознаграждение за нерабочие праздники, если в эти дни сотрудники не привлекались к работе. Об этом «РИА Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, действующее трудовое законодательство гарантирует сохранение зарплаты сотрудникам с окладом в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные, установленные правительством России.

Она уточнила, что для работников, получающих премии, размер выплат зависит от условий премирования, действующих в конкретной организации. В то же время при почасовой тарифной ставке или сдельной системе оплаты зарплата напрямую зависит от количества фактически отработанных часов или объема произведенной продукции.

Стенякина отметила, что в мае традиционно меньше рабочих дней и часов, поэтому доход таких сотрудников может снижаться. Однако, по ее словам, трудовое законодательство предусматривает механизмы, которые частично компенсируют эту разницу по сравнению с работниками на окладе.

Депутат пояснила, что работодатели обязаны выплачивать сотрудникам без фиксированного оклада дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, если они не работали в эти даты. Размер такой выплаты работодатель определяет самостоятельно в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Также Стенякина добавила, что сотрудники с почасовой оплатой труда, работающие по стандартной пятидневной неделе и не выходившие на работу 1 и 9 мая, должны получить дополнительное вознаграждение за эти праздничные дни. Если же работника привлекали к работе в праздники, оплата должна производиться в двойном размере.