Депутат Смолин заявил, что вопрос освобождения олимпиадников от ЕГЭ не рассматривается

Возможность освобождения победителей школьных олимпиад от сдачи ЕГЭ в Госдуме не обсуждается. Об этом «Абзацу» сообщил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Так он прокомментировал вопрос о перспективах инициативы депутатов Госдумы, которую в апреле 2025 года обещал рассмотреть заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Смолин пояснил, что обсуждения на уровне идей и реальные законодательные инициативы – разные вещи. По его словам, сейчас от победителей олимпиад требуется сдать профильные экзамены как минимум на 70 баллов, однако это закреплено не законом, а подзаконными актами.

Он добавил, что в Госдуме к этой теме давно не возвращались и она не относится к числу приоритетных или наиболее острых.