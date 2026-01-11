Депутат Школкина заявила, что в отелях должны быть номера для семей с детьми

Требования к гостиницам, санаториям и базам отдыха должны быть закреплены в национальном стандарте по семейному туризму. В частности, в документе должно быть прописано наличие номеров для размещения семей с детьми. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова приводит «ТАСС».

Стандарт по семейному туризму должен охватывать всю туристическую инфраструктуру, включая средства размещения. Среди обязательных требований она назвала не только семейные номера, но и наличие детских площадок и анимационных программ.

Школкина также отметила, что отдельные требования необходимо предусмотреть для дорожной инфраструктуры. В зонах придорожного сервиса, по ее мнению, должны быть оборудованы детские площадки и обеспечена возможность горячего питания для детей.

«Важно, чтобы стандарт не носил декларативный характер, а представлял собой полноценный свод требований ко всей туристской инфраструктуре. Это позволит сделать отдых для семей с детьми более комфортным и безопасным», – подчеркнула депутат.

Роскачество разрабатывает национальный стандарт, ориентированный на потребности семей, путешествующих с детьми.