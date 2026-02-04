news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 февраля 2026 09:25

Депутат Школкина призвала сделать интернет в поездах частью стандартного сервиса

Читайте нас в
Телеграм

Мобильная связь и доступ в интернет должны стать обязательной частью сервиса для пассажиров поездов по всей России. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова приводит «ТАСС».

Она отметила, что в условиях повсеместной цифровизации вопрос стабильной связи и интернета в поездах дальнего следования становится очевидным. По ее словам, РЖД также стремятся к тому, чтобы устойчивая мобильная связь и интернет сопровождали пассажиров на протяжении всей поездки и были встроены в стандартный набор услуг железных дорог.

Школкина указала, что в настоящее время мобильная связь, а тем более интернет, работает стабильно не на всех участках железнодорожных маршрутов.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщал, что в стране проводятся эксперименты с различными технологиями, направленными на улучшение качества мобильной связи и интернета в поездах.

Он отмечал, что этот показатель постепенно улучшается, прежде всего на наиболее востребованных направлениях, включая маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и линии, ведущие к курортам юга России.

Глава Минтранса также добавлял, что в рамках этой работы тестируются новые решения – от использования спутников до задействования железнодорожных сетей связи. При этом он подчеркивал, что говорить о сроках масштабного внедрения таких технологий по всей стране пока преждевременно.

#интернет #поезд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026
Айдар Метшин провел прием участников СВО

Айдар Метшин провел прием участников СВО

3 февраля 2026