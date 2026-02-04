Депутат Школкина призвала сделать интернет в поездах частью стандартного сервиса

Мобильная связь и доступ в интернет должны стать обязательной частью сервиса для пассажиров поездов по всей России. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова приводит «ТАСС».

Она отметила, что в условиях повсеместной цифровизации вопрос стабильной связи и интернета в поездах дальнего следования становится очевидным. По ее словам, РЖД также стремятся к тому, чтобы устойчивая мобильная связь и интернет сопровождали пассажиров на протяжении всей поездки и были встроены в стандартный набор услуг железных дорог.

Школкина указала, что в настоящее время мобильная связь, а тем более интернет, работает стабильно не на всех участках железнодорожных маршрутов.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщал, что в стране проводятся эксперименты с различными технологиями, направленными на улучшение качества мобильной связи и интернета в поездах.

Он отмечал, что этот показатель постепенно улучшается, прежде всего на наиболее востребованных направлениях, включая маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и линии, ведущие к курортам юга России.

Глава Минтранса также добавлял, что в рамках этой работы тестируются новые решения – от использования спутников до задействования железнодорожных сетей связи. При этом он подчеркивал, что говорить о сроках масштабного внедрения таких технологий по всей стране пока преждевременно.