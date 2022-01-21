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Происшествия
21 января 2022  13:48
Павел Климчак

Депутат сельского поселения в РТ второй раз попался пьяным за рулем, возбуждено дело

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По версии следствия, в феврале прошлого года суд оштрафовал 36-летнего депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского района на 30 тысяч рублей за то, что тот отказался проходить медосвидетельствование. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года.

 Несмотря на это, в декабре 2021 года в Елабуге автоинспекторы вновь остановили депутата за рулем автомобиля. После этого он в очередной раз отказался от медосвидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье за пьяную езду водителем, который уже был административно наказан за это. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#депутат #пьяная езда
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