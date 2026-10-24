Депутат Селезнев рассказал, когда за замену электросчетчика не придется платить

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Заменить электросчетчик бесплатно можно, если он неисправен, истек срок его эксплуатации или подошло время поверки. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

По словам депутата, в таких случаях необходимые работы организует ответственная энергокомпания. В многоквартирных домах это обычно гарантирующий поставщик электроэнергии, а в частных – сетевая организация. Собственнику не придется отдельно платить за обязательную замену прибора. При этом иногда вместо установки нового счетчика можно провести поверку старого.

Если же владелец хочет заменить исправный прибор до окончания установленного срока, услуга может оказаться платной. Селезнев посоветовал в случае требования оплаты сначала выяснить причину замены и попросить объяснить, на каком основании выставлен счет.

Энергокомпаниям отводится шесть месяцев на замену счетчиков. Как пояснил парламентарий, срок отсчитывается в зависимости от ситуации: с даты окончания срока эксплуатации или поверки прибора либо с момента получения сообщения о его неисправности.

Если счетчик перестал работать, депутат рекомендует не дожидаться проверки, а самостоятельно сообщить об этом ответственной организации. В обращении следует указать адрес, номер лицевого счета и, если возможно, данные прибора учета.

С 2026 года гарантирующие поставщики должны принимать такие обращения и через личный кабинет на своем официальном сайте. Кроме того, для ряда случаев, которые возникнут после 1 января 2027 года, срок установки или замены счетчика сократится с шести до трех месяцев.