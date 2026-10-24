Депутат Селезнев предложил упростить возмещение ущерба за сгоревшую технику

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с РИА Новости предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую из-за скачка напряжения технику.

Ранее он рассказал агентству, что россияне, у которых из-за скачка напряжения в квартире сгорела бытовая техника, вправе потребовать компенсацию от сетевой организации, управляющей компании или исполнителя коммунальной услуги. Для этого нужно зафиксировать нарушение и подтвердить причину поломки.

По словам парламентария, качество электроэнергии – не пожелание, а обязательное требование. В ЛДПР считают, что процедуру возмещения ущерба нужно упростить, чтобы людям не приходилось обращаться в суд, если факт нарушения и причиненный ущерб подтверждены. Сети же, по мнению Селезнева, нужно модернизировать, а не латать до очередной аварии.

Парламентарий также напомнил, что номинальное напряжение в обычной розетке составляет 230 вольт. По его словам, допускается отклонение в 10% – от 207 до 253 вольт. Если напряжение устойчиво выходит за эти рамки, это уже нарушение.