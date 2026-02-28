Павлова: «Сделать историческую память работающей на благо страны — наша ответственность»

Фото с портала Госсовета РТ

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова приняла участие в круглом столе, посвященном социально-трудовым правам ветеранов боевых действий и увековечению памяти погибших защитников Отечества. Мероприятие состоялось на площадке Государственного Совета Республики Татарстан.

В ходе выступления Павлова подчеркнула, что государство должно сделать всё для сохранения исторической памяти, увековечения памяти павших героев и укрепления связи поколений. Она отметила, что сегодня военнослужащие повторяют тактику и мужество своих отцов и дедов, вступают в неравные бои и выполняют задачи ценой собственной жизни.

«Наша задача — сделать так, чтобы эти истории были встроены в образовательную и общественную повестку», — заявила она.

Особое внимание спикер уделила социальной работе с ветеранами Великой Отечественной войны на освобожденных территориях — в Лисичанске и Рубежном. Часть из них из-за правовых формальностей и утраченных архивов не могут в полной мере пользоваться своим статусом.

«Человек воевал, награжден, получает выплаты, но формально его заслуги не закреплены на уровне муниципалитета. Нужен специальный федеральный механизм подтверждения через свидетельства, архивные комиссии и межведомственные базы», — подчеркнула Павлова.

Она также подробно остановилась на работе по возвращению и увековечению имен героев, которая ведется в Татарстане. По ее словам, объединение «Отечество» РТ провело сотни экспедиций, подняло и захоронило более 13 тысяч бойцов, установив тысячи имен погибших. Действует Всероссийский информационно-поисковый центр и уникальная ДНК-лаборатория «Лаборатория памяти». В рамках проекта «Крылья Татарстана» восстановлены фрагменты 85 фронтовых самолетов Пе-2, установлены судьбы более 190 членов экипажей.

«Это пример того, как гражданская инициатива становится частью государственной системы исторической верификации», — сказала общественница.

Отдельно Павлова остановилась на фиксации свидетельств военных преступлений. С первых дней СВО Общественная палата РФ собирает показания мирных жителей, документирует разрушения и готовит материалы.

«Заседания проходят регулярно. Формируется общественный трибунал. Эта работа должна получить институциональное продолжение и международное звучание», — рассказала она.

В заключение Павлова отметила, что историческая память — это не только мемориалы, а целая система, включающая право, образование, поисковую работу, цифровые проекты, спорт и участие самих ветеранов.

«Если эта система не выстроена, появляется равнодушие. Если она работает — появляется гражданская солидарность. Наша задача — сделать память точной, защищенной и работающей на будущее страны. Это и есть наша общая политическая ответственность», — резюмировала она.