Депутат Шарафиев призвал увеличить личный состав российской армии в зоне СВО до 1 млн

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев заявил, что для того, чтобы перейти к наступлению, личный состав российской армии в зоне СВО нужно увеличить до 1 млн человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале, приведя в пример ситуацию во время Великой Отечественной войны.

Так, в первый год, когда Красная армия вела оборонительные сражения, в ее составе насчитывалось от 4 до 7 млн военнослужащих, но когда пришла пора наступать, в армии насчитывалось до 10-11 млн человек. Подобный расчет имеет свою логику – после изматывающих оборонительных сражений нужны свежие силы для наступательных действий, рассуждает Шарафиев.

«Сейчас, по различным подсчетам, для ведения активной обороны в рамках СВО мы используем от 300 до 500 тыс. бойцов. Почти полгода мы держим оборону по всей линии фронта. Конечно же, личный состав измотан как физически, так и психологически. Для перехода к активному наступлению нам необходимо не только обновить, но и увеличить личный состава хотя бы до 1 млн человек», – написал депутат.

По его словам, несмотря на то, что в современной войне обычно делают акцент на технических средствах, чем на живой силе, техникой все равно управляют люди.

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