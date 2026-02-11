Депутат Самокиш заявил, что налог на выгул собак в России вводить не будут

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вводить налог на выгул собак в России не собираются. Об этом в разговоре с «Абзацем» сообщил депутат Госдумы Владимир Самокиш, входящий в рабочую группу по подготовке предложений по совершенствованию законодательства о защите граждан от нападений бездомных животных.

Ранее с инициативой о введении такого сбора выступил общественный деятель Вадим Попов. Он предлагал направлять полученные средства на обустройство площадок для выгула, поддержку ветеринарных клиник и профилактические мероприятия.

Самокиш пояснил, что в Госдуме этот вопрос не рассматривался и необходимости в подобной мере нет. По его словам, депутаты не стали бы обсуждать такую инициативу, поскольку существуют более важные вопросы, связанные с регулированием содержания животных.

Он подчеркнул, что налог на выгул собак вводиться не будет, так как его не поддержат ни парламентарии, ни правительство, и лично он также выступает против.

Депутат добавил, что вместо введения новых сборов следует применять уже существующие меры ответственности. По его мнению, владельцев нужно штрафовать за конкретные нарушения: выгул потенциально опасных собак без намордника, отказ убирать за питомцем, а также жестокое обращение с животными. Эти меры, как отметил Самокиш, действительно необходимы.