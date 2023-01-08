Депутат Саблин из зоны СВО: Украинские военные по ошибке сбили свой МиГ-29

Украинские военные по ошибке сбили свой истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, который находится в зоне проведения военной спецоперации.

«Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку. Кара Господня тем, кто оскверняет Рождество. Работали вместе с ОБТФ "Каскад"», – написал он в своем телеграм-канале.

Самоходная артиллерийская установка, которая обстреливала Донецк, по его словам, уничтожена «Ланцетом».

Напомним, с полудня 6 января до полуночи 7-го числа Россия соблюдала режим прекращения огня, введенный по поручению Президента Владимира Путина. При этом накануне в Минобороны заявили, что с утра в Рождество Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Донецк.