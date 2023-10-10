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Депутат РТ заявил, что регионам РФ необходимо подписать соглашения о борьбе с борщевиком
Депутат Госсовета Татарстана Ильдар Шамилов предложил инициировать подписание соглашений с соседними регионами России по борьбе с борщевиком. Об этом парламентарий заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
«Все знают, что это страшное растение. Наша республика практически чиста. Но мне приходится ездить в командировки на машине в Башкортостан, Удмуртию, Ульяновск, Самарскую область. Заезжаешь, и сразу встречает стена борщевика. Нам надо, может быть, по линии Госсовета какое-то соглашение подписать с этими регионами. Он распространяется очень быстро, и мы миллионы рублей тратим на то, с чем не борются соседние регионы», – сказал депутат.
Парламентарий Александр Чубаров отметил, что Комитет Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике создал рабочую группу, которая занимается проблемой распространения борщевика в республике.
«Они по законопроекту работают. Но там направление, связанное с усилением ответственности за бездействие в борьбе с этим растением в нашем регионе. Можно рабочей группе предложить вопрос, связанный с инициативой Госсовета по соглашениям с соседними регионами по борьбе с борщевиком», – подчеркнул он.
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