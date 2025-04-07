Депутат РТ: Ужесточения привели к тому, что пошел отток иностранных рабочих

Ужесточение миграционной политики в России приводит к оттоку иностранных рабочих. Об этом заявил депутат Госсовета РТ, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин на заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Трудовые ресурсы – одна из самых острых проблем, которая будет у нас и в дальнейшем. Новые законодательные акты, принятые Госдумой и направленные на упорядочение миграционной политики, безусловно, были нужны. Но ужесточения привели к тому, что у нас пошел отток иностранной рабочей силы. Мы это видим», – сказал он.

По словам Валиуллина, иностранцы начали выбирать для работы вместо России страны Европы и Саудовскую Аравию. «Они сейчас уезжают туда. Таджики, узбеки, когда с ними общаемся, говорят, что им проще выехать туда и работать у них», – подчеркнул он.

В связи с этим депутат поинтересовался у присутствующего на заседании первого замминистра экономики РТ Олега Пелевина, как в республике в дальнейшем будут восполнять дефицит рабочих.

«Еженедельно мониторим ситуацию о том, сколько вакансий есть у предприятий и организаций, какая востребованность, кто пришел на работу, кто ушел и так далее. Восполнение может быть с внутреннего рынка труда. Активная работа ведется в том числе с другими регионами России. У нас хорошие примеры взаимодействия центров занятости в районах с предприятиями, которые находятся на границе республики», – ответил Пелевин.

По его словам, Минэкономики РТ проанализировало ситуацию с зарплатами в разных отраслях в других регионах России. Уровень заработной платы в Татарстане выше, констатировал первый замминистра экономики.

«Это тоже стимул для того, чтобы привлечь сотрудников из других регионов. Хотя мы прекрасно понимаем, что в других регионах ситуация такая же. То есть, рабочей силы везде не хватает», – заключил он.