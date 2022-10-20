Депутат РТ принес на заседание парламента осколок снаряда, попавшего в школу в Лисичанске

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев принес на 36-е заседание парламента осколок снаряда, попавший в школу в Луганской народной республике. Парламентарий сообщил, что недавно вернулся из зоны специальной военной операции.

«Мы увидели своими глазами те преступления, которые творит киевский режим. Вот у меня в руках осколок снаряда из школы Лисичанска, по которой били прямой наводкой укронацисты. Несмотря на обстрелы, в городе продолжают жить люди, в основном это старики, женщины и дети. И они всецело нуждаются в нашей поддержке, помощи, внимании», – сказал Шарафиев.

Он поблагодарил всех, кто оказывает помощь участникам специальной военной операции на Украине. «В первую очередь, муниципальные районы республики – Мамадышский, Кукморский, Менделеевский, Мензелинский. Нашим бойцам оказывают всестороннюю поддержку общественные организации», – отметил он.

Депутат также подчеркнул, что поступают обращения о «перегибах в частичной мобилизации». В частности, в районах, по его словам, проводится избирательная мобилизация. «Зачастую дети, родственники чиновников, влиятельных бизнесменов не попадают под мобилизацию», – уточнил Шарафиев.

В связи с этим парламентарий попросил татарстанцам сообщать о таких фактах. «Мы будем их перепроверять. Если такие факты будут подтверждаться, мы будем их предавать огласке. Если вы знаете о фактах злоупотреблений, нарушений, перегибов, сообщайте в Государственный Совет», – заявил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.